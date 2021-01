Roma | la serata più imbarazzante | fuori 4-2 con lo Spezia | tra espulsioni e cambio non consentito

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Ladalla Coppa Italia. All'Olimpico, a pochi giorni dal 3-0 nel derby, la squadra di Fonseca in nove uomini perde 4-2 ai supplementari e viene eliminata dalloagli ottavi di finale di Coppa Italia, come sei anni fa. C'è l'impresa degli uomini di Italiano che si regalano la sfida al Napoli al Maradona. Al 5? Maggiore penetra in area e cade dopo un contatto con Cristante. L'arbitro Ghersini concede il rigore e Galabinov non sbaglia. Al 15? Kumbulla sbaglia un rinvio, Deiola serve Galabinov che a sua volta gira per Saponara letale col destro per il 2-0 bianconero. La reazione dellac'è prima con Spinazzola con un diagonale che termina largo, poi con Pellegrini che impegna Krapikas con un tiro dal limite. E al 42? arriva il gol giallorosso. Pellegrini anticipa ...