Pensioni di invalidità 2021, gli invalidi: dobbiamo divorziare per avere l’aumento? (Di martedì 19 gennaio 2021) Proseguono le polemiche da parte di quanti avrebbero voluto avere l’aumento della pensione di invalidità e si sono visti tagliare fuori, tant’é che oltre alle richieste di elimiare l’assurdo vincolo reddituale, e ad averci chiesto di provare a lanciare l’idea di un’ospitata in tv, ora i nostri lettori lanciano addirittura una provocazione al Governo, ossia ci state dicendo che conviene procedere col divorzio per poter avere quanto ci spetta? Effettivamente il paletto più stringente che lo stesso Domenico Cosentino, responsabile Area Formazione& Digital Learning Patronato INPAS, ha voluto evidenziare come assurdo sta proprio nel cumulo dei redditi delle persone coniugate, se insieme i due coniugi superano i 14447 euro, l’invalido resta privo di incremento sebbene abbia ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 19 gennaio 2021) Proseguono le polemiche da parte di quanti avrebbero volutodella pensione die si sono visti tagliare fuori, tant’é che oltre alle richieste di elimiare l’assurdo vincolo reddituale, e ad averci chiesto di provare a lanciare l’idea di un’ospitata in tv, ora i nostri lettori lanciano addirittura una provocazione al Governo, ossia ci state dicendo che conviene procedere col divorzio per poterquanto ci spetta? Effettivamente il paletto più stringente che lo stesso Domenico Cosentino, responsabile Area Formazione& Digital Learning Patronato INPAS, ha voluto evidenziare come assurdo sta proprio nel cumulo dei redditi delle persone coniugate, se insieme i due coniugi superano i 14447 euro, l’invalido resta privo di incremento sebbene abbia ...

