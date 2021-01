Non è la D’Urso, Andrea Roncato parla della rottura con Stefania Orlando: web in rivolta (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Roncato ospite a LIVE Non è la D’Urso ha svelato dettagli su come sarebbe andata realmente la sua rottura con Stefania Orlando, il web non ci sta e sui social lo accusa. Ecco che cosa è successo. Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, è stato ospitato nell’ultima puntata del talk pomeridiano di Canale L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 19 gennaio 2021)ospite a LIVE Non è laha svelato dettagli su come sarebbe andata realmente la suacon, il web non ci sta e sui social lo accusa. Ecco che cosa è successo., ex marito di, è stato ospitato nell’ultima puntata del talk pomeridiano di Canale L'articolo proviene da Leggilo.org.

siscriveconlae : Io che spero che oggi dalla D'Urso questo circo non diventi un baraccone ancora più grosso - curlyangelcry : mi sono immaginata zayn in live non è la d’urso con le sfere - federicalicata1 : RT @BITCHYFit: “Di non andare in TV lo avevi chiesto a mamma non a me”. Ieri sera proprio la mamma era dalla d’Urso a Live ?? #GFVip - Vita77527688 : @raffaelladisce1 Era ovvio. È sempre il fratello che ha fatto un groppo errore. Spero che dalla D'Urso oggi non combini altri guai. - PzzTano : @DSantanche @FratellidItalia Santanchè, dimettiti anche tu! Per quanto tempo ancora dobbiamo pagarti? Non puoi anda… -

