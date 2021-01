Napoli | shock al cimitero | va in scena un concerto neomelodico abusivo VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Unsi è tenuto all’interno del. L’uomo in questione ha anche avuto il coraggio di mettere il, diventato poi virale, sulle piattaforme social. Dapprima le immagini erano visibili su TikTok, ma in pochi minuti è diventato virale su tutti gli altri social. Un’immagine deplorevole e triste allo stesso tempo. C’è un’assoluta mancanza di rispetto per i defunti, in particolar modo per coloro i nomi sono visibili dal. Anche il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è intervenuto sulla questione attraverso un post sulla sua pagina facebook: “Superato il limite. Altro che rispetto per i morti. Uno spettacolo assolutamente deplorevole. Tanta gente non ha rispetto per niente e per ...