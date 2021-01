Morto Emanuele Macaluso | lo storico dirigente del Pci se ne va a 96 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) A 96se ne va. Lodel Partito comunista italiano, nato a Caltanissetta il 21 marzo del 1924, èil 19 gennaio.è stato parlamentare dal 1963 al 1992. Fu anche direttore de L'Unità dal 1982 al 1986. Tra i primi a commentare il triste annuncio anche Peppe Provenzano: "Si è spento il faro. Resta la scintilla. Per quel poco di luce che ha fatto o che farà, nella mia vita, la luce è sua". A far eco al ministro per il Sud anche Guido Crosetto. "È, 96esponente del PCI. Un POLITICO. Uomo libero ed indipendente, per tutta la vita. Mancherà anche a chi non la pensava come lui. Rip", ha cinguettato il ...