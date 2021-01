Il Cantante Mascherato 2: Costantino della Gherardesca new entry in giuria (Di martedì 19 gennaio 2021) Costantino della Gherardesca “Il ballo è per me come la televisione per te”, diceva Costantino della Gherardesca a Guillermo Mariotto in una delle “diatribe” tra concorrente e giurato viste all’ultimo Ballando con le Stelle. Milly Carlucci deve aver preso alla lettera le sue parole perché ci sarà proprio l’ex conduttore di Pechino Express nella giuria de Il Cantante Mascherato 2, new entry al posto del “silurato” Mariotto. Insomma, via un simpaticone e ne arriva un altro! “In giuria è perfetto perché ha una cultura musicale che serve a stanare i concorrenti” ha dichiarato la Carlucci a Sorrisi, annunciando che la seconda edizione dello show “in maschera”, al via in prima serata su Rai 1 venerdì ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 gennaio 2021)“Il ballo è per me come la televisione per te”, dicevaa Guillermo Mariotto in una delle “diatribe” tra concorrente e giurato viste all’ultimo Ballando con le Stelle. Milly Carlucci deve aver preso alla lettera le sue parole perché ci sarà proprio l’ex conduttore di Pechino Express nellade Il2, newal posto del “silurato” Mariotto. Insomma, via un simpaticone e ne arriva un altro! “Inè perfetto perché ha una cultura musicale che serve a stanare i concorrenti” ha dichiarato la Carlucci a Sorrisi, annunciando che la seconda edizione dello show “in maschera”, al via in prima serata su Rai 1 venerdì ...

trash_italiano : Credo che Il Cantante Mascherato venerdì farà il 99%. #GFVIP - fabiofabbretti : Via un simpaticone, dentro un altro: nella giuria de #IlCantanteMascherato fuori Mariotto, new entry Costantino… - peakyloushelby : RT @trash_italiano: Credo che Il Cantante Mascherato venerdì farà il 99%. #GFVIP - AnaMari32352845 : Io mi guarderò “il cantante mascherato” di Milly Carlucci ..io a questi pizzettari non voglio regalare manco il mio… - tommy_stefy : TUTTO QUESTO PROLUNGAMENTO PER COMPETERE CON LA FINALE DEL CANTANTE MASCHERATO SULLA RAI NON HO PAROLE SEMPRE CONS… -