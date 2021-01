Fiducia al governo, Conte: 'L'Italia non ha un minuto da perdere' - Renzi: 'Forse non è game over per loro, ma lo è per il Paese' - (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la Fiducia incassata anche al Senato , l'obiettivo del governo è 'rendere ancora più solida questa maggioranza'. Lo ha detto Giuseppe Conte , sottolineando che 'l'Italia non ha un minuto da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo laincassata anche al Senato , l'obiettivo delè 'rendere ancora più solida questa maggioranza'. Lo ha detto Giuseppe, sottolineando che 'l'non ha unda ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - matteosalvinimi : In diretta dalla Camera, voto di fiducia al governo Conte: l'intervento di Riccardo Molinari per la Lega.… - Virus1979C : RT @piersileri: Il senso di responsabilità ha prevalso anche in Senato. Il Governo ha ottenuto la fiducia in entrambi i rami del Parlamento… - MauroCapozza : RT @gualtierieurope: Anche al #Senato il Governo ottiene la fiducia. Andiamo avanti con rinnovato impegno per contrastare il #Covid19 e sos… -