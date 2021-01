Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’esonero di Giampaolo, ieri, il Torino ha ufficializzato il nuovo allenatore: Davide Nicola. Sul sito ufficiale del club il comunicato. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Davide Nicola. Davide Nicola è nato a Luserna San Giovanni, provincia di Torino, il 5 marzo 1973. Da calciatore professionista ha indossato anche la maglia del Toro nella stagione 2005/2006, contribuendo con il suo gol contro il Mantova nella finale dei playoff alla promozione dei granata in serie A. Nel 2010 ha intrapreso la carriera da allenatore, maturando molteplici esperienze. Indimenticabile l’impresa ottenuta ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’esonero di Giampaolo, ieri, ilha ufficializzato il. Sul sito ufficiale del club il comunicato. “IlFootball Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’è nato a Luserna San Giovanni, provincia di, il 5 marzo 1973. Da calciatore professionista ha indossato anche la maglia del Toro nella stagione 2005/2006, contribuendo con il suo gol contro il Mantova nella finale dei playoff alla promozione dei granata in serie A. Nel 2010 ha intrapreso la carriera da, maturando molteplici esperienze. Indimenticabile l’impresa ottenuta ...

