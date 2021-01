Dante, Baudelaire, Dostojewski... Gli anniversari letterari del 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Dante pigliatutto: le celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte del grande poeta e padre della lingua italiana saranno l’evento culturale clou del 2021. E non potrebbe essere altrimenti. Ma tra un terzina Dantesca e l’altra, potremmo trovare il tempo per celebrare almeno altri 19 anniversari letterari: da Manzoni a Fantozzi, passando per Proust, Raymond Carver, Fabio Volo e L’Amica Geniale. Se volete, il catalogo è questo. 200 anni di Odi Civili Tra il 15 e il 17 marzo del 1821 Alessandro Manzoni scrive l’ode civile Marzo 1821, dove immagina l’Italia liberata dagli invasori austriaci. Un auspicio, che ci metterà un po’ a realizzarsi. A luglio dello stesso anno, la notizia della morte di Napoleone gli ispira la sua ode più famosa: il 5 maggio, col suo incipit immortale: “Ei ... Leggi su gqitalia (Di martedì 19 gennaio 2021)pigliatutto: le celebrazioni per il 700esimoo della morte del grande poeta e padre della lingua italiana saranno l’evento culturale clou del. E non potrebbe essere altrimenti. Ma tra un terzinasca e l’altra, potremmo trovare il tempo per celebrare almeno altri 19: da Manzoni a Fantozzi, passando per Proust, Raymond Carver, Fabio Volo e L’Amica Geniale. Se volete, il catalogo è questo. 200 anni di Odi Civili Tra il 15 e il 17 marzo del 1821 Alessandro Manzoni scrive l’ode civile Marzo 1821, dove immagina l’Italia liberata dagli invasori austriaci. Un auspicio, che ci metterà un po’ a realizzarsi. A luglio dello stesso anno, la notizia della morte di Napoleone gli ispira la sua ode più famosa: il 5 maggio, col suo incipit immortale: “Ei ...

