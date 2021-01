Cyberpunk 2077 incontra il film live-action di Super Mario in un trailer fan made (Di martedì 19 gennaio 2021) Qualcuno ha deciso di prendere il trailer dell'E3 2018 di Cyberpunk 2077 e di rifarlo inserendo le immagini dal film live action di Super Mario. Nel video potete sentire la voce fuori campo del trailer originale di Cyberpunk combinata con il film del 1993 che mette in scena (in modo sconcertante) Mario e Green Mario in una città futuristica distopica. L'idea è piuttosto singolare, considerando soprattutto il film di Super Mario non proprio eccelso... Tuttavia, la creazione del fan sembra funzionare. L'utente Twitter Mangerive ha pubblicato il filmato sul suo account dicendo che è stato ispirato dopo la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 gennaio 2021) Qualcuno ha deciso di prendere ildell'E3 2018 die di rifarlo inserendo le immagini daldi. Nel video potete sentire la voce fuori campo deloriginale dicombinata con ildel 1993 che mette in scena (in modo sconcertante)e Greenin una città futuristica distopica. L'idea è piuttosto singolare, considerando soprattutto ildinon proprio eccelso... Tuttavia, la creazione del fan sembra funzionare. L'utente Twitter Mangerive ha pubblicato ilato sul suo account dicendo che è stato ispirato dopo la ...

