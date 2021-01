Crisi governo, Sandra Lonardo contro la Meloni: «Ma se sei stata ministro grazie a lui!» (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi governo – martedì 19 gennaio 2021. In Aula al Senato nel giorno decisivo per le sorti dell’esecutivo ha parlato anche Sandra Lonardo, “moglie di quel Clemente Mastella al centro di mille intrighi e trattative”, come scrive “Libero Quotidiano”. Nel corso dell’intervento in cui ha annunciato che sosterrà il premier Conte, la Lonardo ha “picchiato” duro contro Giorgia Meloni. leggi anche l’articolo —> Conte al Senato, Emma Bonino: «Serve un governo forte e responsabile. Non voterò la fiducia» «Questo Paese richiede, da chi lo ama, non Crisi di governo, ma slanci generosi e governabilita’, è stremato sanguinante, spaesato. La ruota quadrata non gira più, la forbice tra ricchi e poveri si allarga, c’è paura del ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021)– martedì 19 gennaio 2021. In Aula al Senato nel giorno decisivo per le sorti dell’esecutivo ha parlato anche, “moglie di quel Clemente Mastella al centro di mille intrighi e trattative”, come scrive “Libero Quotidiano”. Nel corso dell’intervento in cui ha annunciato che sosterrà il premier Conte, laha “picchiato” duroGiorgia. leggi anche l’articolo —> Conte al Senato, Emma Bonino: «Serve unforte e responsabile. Non voterò la fiducia» «Questo Paese richiede, da chi lo ama, nondi, ma slanci generosi e governabilita’, è stremato sanguinante, spaesato. La ruota quadrata non gira più, la forbice tra ricchi e poveri si allarga, c’è paura del ...

