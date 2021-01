Conte ottiene la fiducia alla Camera oggi la prova della verità al Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) Forte del risultato ottenuto con 321 Sì, oltre la maggioranza assoluta, Il presidente del Consiglio sarà oggi a Palazzo Madama, dove il passaggio sarà più delicato. alla prima prova dell'Aula Italia ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 gennaio 2021) Forte del risultato ottenuto con 321 Sì, oltre la maggioranza assoluta, Il presidente del Consiglio saràa Palazzo Madama, dove il passaggio sarà più delicato.primadell'Aula Italia ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio: “Renzi chi?”. Conte lo ignora chiede “aiuto” e ottiene un ampio mar… - Tommasolabate : Difesa #responsabile, #costruttori di gioco in gol, indecisi convinti, critici ammutoliti. E il governo #Conte sba… - ilriformista : Renzi: '321 voti alla Camera è una maggioranza risicata. Ora in maggioranza c'è anche Polverini, Conte fa maggioran… - Giancar70336148 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio: “Renzi chi?”. Conte lo ignora chiede “aiuto” e ottiene un ampio margin… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio: “Renzi chi?”. Conte lo ignora chiede “aiuto” e ottiene un ampio margin… -