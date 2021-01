Con Ciampolillo e associati, la crisi italiana torna ancora una volta alla casella di partenza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non c’è niente di nuovo oggi nell’aria. ancora una volta, alla fine di un giro immenso, tutti si sono scambiati i ruoli e il copione è rimasto intatto: Matteo Renzi si è fatto il piccolo partito che mette i veti, grillini e sinistra rivoluzionaria hanno fatto il loro patto sottobanco con un pezzo di Forza Italia per tenere in piedi il governo e Paola Binetti, dopo un lungo e ingiusto ostracismo, è pronta per tornare là dove è giusto che stia: sotto i riflettori, davanti a microfoni e taccuini, a dettare titoli e interviste di qui alla fine della legislatura. Nel generale parapiglia, Lello Ciampolillo e Riccardo Nencini per poco non si dimenticavano di votare e Maria Rosaria Rossi, per anni bollata dalla stampa come la «badante», è già pronta a diventare la Dolores ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non c’è niente di nuovo oggi nell’aria.unafine di un giro immenso, tutti si sono scambiati i ruoli e il copione è rimasto intatto: Matteo Renzi si è fatto il piccolo partito che mette i veti, grillini e sinistra rivoluzionaria hanno fatto il loro patto sottobanco con un pezzo di Forza Italia per tenere in piedi il governo e Paola Binetti, dopo un lungo e ingiusto ostracismo, è pronta perre là dove è giusto che stia: sotto i riflettori, davanti a microfoni e taccuini, a dettare titoli e interviste di quifine della legislatura. Nel generale parapiglia, Lelloe Riccardo Nencini per poco non si dimenticavano di votare e Maria Rosaria Rossi, per anni bollata dstampa come la «badante», è già pronta a diventare la Dolores ...

borghi_claudio : Quindi dopo aver riammesso i due che temevano di rimaner fuori per sempre abbiamo 156 voti con: 3 Senatori a Vita (… - alexbarbera : Il governo ha avuto la fiducia in Senato con 156 sì, cinque sotto la maggioranza assoluta. Determinanti due sì di F… - lorepregliasco : Con la riammissione di Ciampolillo e Nencini dopo che era stata chiusa la votazione, si potrebbe arrivare a 156 con… - PatQueremospaz : Ma non è che #Ciampolillo voleva entrare a giocare con la Roma in #romaspezia ? #coppaitalia - Accorto_Manzo : L'Italia rinasce con un fiore #CIAMPOLILLO -