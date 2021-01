Can Yaman e Diletta Leotta è amore? Troppi gli indizi che confermano il flirt (Di martedì 19 gennaio 2021) Hanno vivacizzato il gossip delle prime settimane del 2021 Can Yaman e Diletta Leotta paparazzati a Roma dal magazine Chi che è riuscito a cogliere l’affiatamento che è nato fra i due. Dopo la pubblicazione degli scatti del giornale di Alfonso Signorini i due non hanno lasciato nessuna dichiarazione, reagendo in modo diverso alla messa in piazza della loro vita privata. Se la giornalista di Dazn è abituata ad essere la protagonista della cronaca rosa e solitamente ignora ogni rumors detto nei suoi confronti, l’attore turco è decisamente meno tollerante. Il caos nato sui social in seguito alla rivelazione della nascita del presunto nuovo amore dei due vip ha costretto Can Yaman ad abbandonare gli account per qualche ora provocando una delusione evidente delle fan, soprattutto quelle italiane. ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Hanno vivacizzato il gossip delle prime settimane del 2021 Canpaparazzati a Roma dal magazine Chi che è riuscito a cogliere l’affiatamento che è nato fra i due. Dopo la pubblicazione degli scatti del giornale di Alfonso Signorini i due non hanno lasciato nessuna dichiarazione, reagendo in modo diverso alla messa in piazza della loro vita privata. Se la giornalista di Dazn è abituata ad essere la protagonista della cronaca rosa e solitamente ignora ogni rumors detto nei suoi confronti, l’attore turco è decisamente meno tollerante. Il caos nato sui social in seguito alla rivelazione della nascita del presunto nuovodei due vip ha costretto Canad abbandonare gli account per qualche ora provocando una delusione evidente delle fan, soprattutto quelle italiane. ...

