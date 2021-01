Call of Duty Black Ops Cold War: Tutti i dettagli sulla Stagione 1 (Di martedì 19 gennaio 2021) La Stagione 1 di Call of Duty®: Black Ops Cold War preannuncia l’anno più importante di Black Ops con una roadmap ancora più ricca di nuovi contenuti. Oggi arriva un nuovo aggiornamento di rilievo per Black Ops Cold War e Warzone™, con armi aggiuntive da sbloccare attese per questa settimana e un nuovo, letale operatore per la prossima. Black Ops Cold War si amplia oggi anche con nuove modalità multigiocatore e Zombi, tra cui Spionaggio e Frenesia. Più avanti arriveranno anche una nuova mappa per 40 giocatori e altre modalità multigiocatore. E non è tutto. Il 4 febbraio preparati a scoprire il nuovo e sconvolgente capitolo della storia dell’etere oscuro in Zombi e a rivisitare in multigiocatore una mappa ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 19 gennaio 2021) La1 diof®:OpsWar preannuncia l’anno più importante diOps con una roadmap ancora più ricca di nuovi contenuti. Oggi arriva un nuovo aggiornamento di rilievo perOpsWar e Warzone™, con armi aggiuntive da sbloccare attese per questa settimana e un nuovo, letale operatore per la prossima.OpsWar si amplia oggi anche con nuove modalità multigiocatore e Zombi, tra cui Spionaggio e Frenesia. Più avanti arriveranno anche una nuova mappa per 40 giocatori e altre modalità multigiocatore. E non è tutto. Il 4 febbraio preparati a scoprire il nuovo e sconvolgente capitolo della storia dell’etere oscuro in Zombi e a rivisitare in multigiocatore una mappa ...

