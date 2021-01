Avincola porta a Sanremo 2021 la voglia di riscatto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 19 gennaio 2021)è uno degli otto giovani in gara al Festival di. Goal! è il brano che lo vede in gara e che racconta ladiSimone, in arte solo, è una delle otto nuove proposte della 71° edizione del Festival di, classe 1987, è nato e cresciuto a Roma nel quartiere Garbatella. La regia e il cinema sono il suo primo amore e il suo sogno da bambino, ma dopo aver ricevuto un sonoro ‘no’ alla scuola di cinematografia, la sua carriera si è dirottata sull’altra sua grande passione: la musica. Il legame con il cinema, tuttavia, rimane sempre molto forte, tant’è che ha dichiarato a Claudia Fascia dell’Ansa di continuare “a raccontare le canzoni come fossero scene di un film” con la ...