Agnelli incontra Perez | vertice politico alla Continassa

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli incontra

Goal.com

Incontro Agnelli-Florentino Perez: i Presidenti di Juve e Real Madrid hanno tenuto un vertice per tre ore all'interno della Continassa ...Niente Supercoppa italiana per Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus infatti domani non sarà sulle tribune del Mapei Stadium per la sfida tra i bianconeri e il Napoli. Agnelli, come appreso da ...