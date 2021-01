Zingaretti promuove le parole di Conte alla Camera: "Avanti per cambiare" (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, promuove l'intervento del premier Conte alla Camera.“Bene Conte", dichiarato il leader dem, che prosegue "L'appello ad andare Avanti per cambiare. Patto di legislatura, apertura al coinvolgimento del Paese, priorità allo sviluppo per creare lavoro, alla difesa della salute, al rafforzamento del protagonismo europeo a cominciare da Next Generation Eu. Non fermiamoci ora. Dobbiamo ricostruire la fiducia. L'Italia ha diritto alla speranza , c'è una prospettiva da perseguire per il futuro”. Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Il segretario del Pd, Nicolal'intervento del premier Conte.“Bene Conte", dichiarato il leader dem, che prosegue "L'appello ad andareper. Patto di legislatura, apertura al coinvolgimento del Paese, priorità allo sviluppo per creare lavoro,difesa della salute, al rafforzamento del protagonismo europeo a cominciare da Next Generation Eu. Non fermiamoci ora. Dobbiamo ricostruire la fiducia. L'Italia ha dirittosperanza , c'è una prospettiva da perseguire per il futuro”.

