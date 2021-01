Xbox Series e Xbox One: Ecco come Microsoft velocizzerà gli aggiornamenti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il giornalista e insider Brad Sams, in un recente post pubblicato su thurrott, ha svelato i piani che Microsoft sta già attuando per velocizzare il processo di aggiornamento delle sue console, dal download all’installazione di nuovi Firmware Xbox One e Xbox Series. aggiornamenti veloci su Xbox One Xbox Series Microsoft ha già iniziato i primi test per rendere gli aggiornamenti delle sue console più veloci possibili, riducendo dunque non solo il tempo richiesto per il downlaod dei file ma anche la loro installazione. L’intero processo è stato snellito già per i membri del programma Xbox Insider che si affidano ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il giornalista e insider Brad Sams, in un recente post pubblicato su thurrott, ha svelato i piani chesta già attuando per velocizzare il processo di aggiornamento delle sue console, dal download all’installazione di nuovi FirmwareOne eveloci suOneha già iniziato i primi test per rendere glidelle sue console più veloci possibili, riducendo dunque non solo il tempo richiesto per il downlaod dei file ma anche la loro installazione. L’intero processo è stato snellito già per i membri del programmaInsider che si affidano ...

