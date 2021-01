"Voleva venire con me già da prima". Le parole vergognose di Maurizio su Gemma - (Di lunedì 18 gennaio 2021) Novella Toloni La dama torinese è stata lasciata in puntata da Maurizio e tra accuse e colpi bassi ora emergono dichiarazioni scioccanti e accuse Ennesima delusione d'amore per Gemma Galgani. La dama torinese sembrava aver trovato l'amore con Maurizio Guerci, il cavaliere arrivato a Uomini e Donne a ottobre per conquistarla. E invece dopo due mesi di passione tutto è sfumato. La coppia avrebbe dovuto trascorrere le festività natalizie insieme ma così non è stato. Lui ha fatto un passo indietro e di mezzo c'è un'altra donna e come se questo non bastasse Gemma ha svelato di esser stata insultata da Maurizio. Tutto è avvenuto nell'ultima puntata di Uomini e Donne. Sin dal suo ingresso (letteralmente in lacrime) Gemma Galgani ha fatto intuire che qualcosa di grave fosse ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Novella Toloni La dama torinese è stata lasciata in puntata dae tra accuse e colpi bassi ora emergono dichiarazioni scioccanti e accuse Ennesima delusione d'amore perGalgani. La dama torinese sembrava aver trovato l'amore conGuerci, il cavaliere arrivato a Uomini e Donne a ottobre per conquistarla. E invece dopo due mesi di passione tutto è sfumato. La coppia avrebbe dovuto trascorrere le festività natalizie insieme ma così non è stato. Lui ha fatto un passo indietro e di mezzo c'è un'altra donna e come se questo non bastasseha svelato di esser stata insultata da. Tutto è avvenuto nell'ultima puntata di Uomini e Donne. Sin dal suo ingresso (letteralmente in lacrime)Galgani ha fatto intuire che qualcosa di grave fosse ...

