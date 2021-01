Ultime Notizie Roma del 18-01-2021 ore 13:10 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio rientrano in classe 140 mila studenti delle superiori sono i ragazzi di 4 regioni 256.000 del Lazio 13.000 del Molise 176000 del Piemonte 196.000 dell’Emilia Romagna che si sommano a quelli di Toscana Valle D’Aosta è già dal 11 gennaio frequentano in presenza al 50% il comitato tecnico-scientifico dal Ok precisando che se qualche presidente di regione deciderà diversamente se ne assumerà la responsabilità in Veneto 200 classe di elementari medie per un totale di 4000 Ragazzi sono in quarantena perché è stata accertata la positività di alcuni dopo le vacanze di Natale blitz notturno del comitato in difesa della scuola che blocca gli ingressi dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia con catene e Lucchetti attaccando cartelli con la scritta Chiuso per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio rientrano in classe 140 mila studenti delle superiori sono i ragazzi di 4 regioni 256.000 del Lazio 13.000 del Molise 176000 del Piemonte 196.000 dell’Emiliagna che si sommano a quelli di Toscana Valle D’Aosta è già dal 11 gennaio frequentano in presenza al 50% il comitato tecnico-scientifico dal Ok precisando che se qualche presidente di regione deciderà diversamente se ne assumerà la responsabilità in Veneto 200 classe di elementari medie per un totale di 4000 Ragazzi sono in quarantena perché è stata accertata la positività di alcuni dopo le vacanze di Natale blitz notturno del comitato in difesa della scuola che blocca gli ingressi dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia con catene e Lucchetti attaccando cartelli con la scritta Chiuso per ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: altri 12.545 positivi e 377 vittime, ancora giù i ricoveri Il Sole 24 ORE Elezioni provinciali di Cosenza, Iacucci unico candidato

Sono scaduti oggi alle 12 i termini per presentare le candidature alla presidenza dell'Ente, unica pervenuta è quella del presidente uscente Franco Iacucci ...

Conte alla Camera. “Ho fiducia nel Paese” – IL PUNTO

Inizia oggi con l’intervento del premier Giuseppe Conte alla Camera, previsto alle 12, la “prova” più dura per capire le sorti del governo e, di conseguenza, il prosieguo della legislatura. Giuseppe C ...

