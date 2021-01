‘Temptation Island 8’, Alberto Maritato sorprende Speranza Capasso con una romantica proposta di matrimonio! (Video) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Solo qualche giorno fa Alberto Maritato aveva annunciato sul suo profilo Instagram l’allontanamento definitivo tra lui e Speranza Capasso: la coppia aveva fatto discutere nella settima edizione di Temptation Island a causa, soprattutto, della vicinanza tra il giovane e la tentatrice Nunzia Taglialatela, sfociata addirittura in un bacio passionale. Nello speciale dedicato alle coppie un mese dopo la fine della loro avventura all’Is Morus Relais, Speranza aveva raccontato il tentativo di riavvicinamento post programma da parte di Alberto, poi naufragato dopo le rivelazioni della tentatrice, che aveva confessato di aver sentito e visto Maritato nello stesso periodo. Era allora partito un serrato corteggiamento da parte del campano che aveva provato in ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Solo qualche giorno faaveva annunciato sul suo profilo Instagram l’allontanamento definitivo tra lui e: la coppia aveva fatto discutere nella settima edizione di Temptationa causa, soprattutto, della vicinanza tra il giovane e la tentatrice Nunzia Taglialatela, sfociata addirittura in un bacio passionale. Nello speciale dedicato alle coppie un mese dopo la fine della loro avventura all’Is Morus Relais,aveva raccontato il tentativo di riavvicinamento post programma da parte di, poi naufragato dopo le rivelazioni della tentatrice, che aveva confessato di aver sentito e vistonello stesso periodo. Era allora partito un serrato corteggiamento da parte del campano che aveva provato in ...

trash_italiano : Carlotta la prova che bisogna dare l'oscar a chi si occupa del montaggio di Temptation Island. #GFVIP - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 8’, #AlbertoMaritato sorprende #SperanzaCapasso con una romantica proposta di matrimonio! - Scilla60195998 : @giuliasaidu1 Mah, non la sopportavo nemmeno a Temptation Island! - francyriki : RT @EmanueleGarbero: - Uomini e Donne è per le ship - C'è posta per te è per le storie - Temptation Island è per parlare costantemente de… - zazoomblog : Temptation Island Pierpaolo Pretelli: cosa faceva prima? - #Temptation #Island #Pierpaolo -

