Sandra Milo e il fidanzato Alessandro Rorato raccontano: "Intimità sessuale? Non è una storia come le altre" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Avrebbe dovuto essere in studio ma è risultato positivo al covid-19. Così Sandra Milo si è presentata senza il suo amore a Live non è la D'Urso, il fidanzato Alessandro Rorato. 37 anni meno dell'attrice, veneto, imprenditore, Rorato si è collegato da casa e, insieme a Sandra, ha risposto ai personaggi nelle "sfere" (ospiti pronti a fare domande di ogni tipo, purché generino un po' di bagarre, ndr). Ad accompagnare Sandra in studio, la figlia Azzurra. "Sono felice che tu mi abbia invitato a parlare di questa storia – ha esordito 'Sandrocchia' – perché è una storia molto bella che consiglio a tutti, specialmente in periodi così tristi". E poco dopo è arrivato in collegamento proprio Rorato: "Io la chiamo ...

