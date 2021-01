Salvini “Il premier vive su Marte” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Conte ha detto che deve rimanere al governo per fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale… Vabbè, è ufficiale, ormai costui vive su Marte”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.“Conte dice che i rimborsi dei ristori sono proporzionati alle perdite subite. Conte deve smetterla di prendere in giro gli italiani”, sottolinea l’ex ministro dell’Interno in una diretta Facebook. “Speriamo che vada a casa al più presto. La via maestra per la crisi rimane il voto, altra alternativa il centrodestra al Governo”, aggiunge.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Conte ha detto che deve rimanere al governo per fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale… Vabbè, è ufficiale, ormai costuisu”. Lo dice il leader della Lega Matteo.“Conte dice che i rimborsi dei ristori sono proporzionati alle perdite subite. Conte deve smetterla di prendere in giro gli italiani”, sottolinea l’ex ministro dell’Interno in una diretta Facebook. “Speriamo che vada a casa al più presto. La via maestra per la crisi rimane il voto, altra alternativa il centrodestra al Governo”, aggiunge.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

ROMA (ITALPRESS) – “Conte ha detto che deve rimanere al governo per fare le cose che chiedono gli italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale… Vabbè, è ufficiale, or ...

Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare pagina”

“Il premier Conte ha rottamato i due Matteo e fatto un favore all’Italia, io mi fido”. L’appello di Giuseppe Conte a Montecitorio per chi “ha cuore il destino dell’Italia” e alle forze “europeiste, li ...

"Il premier Conte ha rottamato i due Matteo e fatto un favore all'Italia, io mi fido". L'appello di Giuseppe Conte a Montecitorio per chi "ha cuore il destino dell'Italia" e alle forze "europeiste, li ...