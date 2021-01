Roma, Montiel ed El Shaarawy a gennaio, Otavio a giugno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono giorni caldi in casa Roma in chiave mercato, il nuovo general manager Tiago Pinto sta lavorando per rinforzare la rosa di Fonseca non solo in ottica gennaio ma anche in vista del prossimo giugno. Per la sessione invernale si cercano un terzino destro e un innesto nel reparto avanzato, i nomi in orbita giallorossa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono giorni caldi in casain chiave mercato, il nuovo general manager Tiago Pinto sta lavorando per rinforzare la rosa di Fonseca non solo in otticama anche in vista del prossimo. Per la sessione invernale si cercano un terzino destro e un innesto nel reparto avanzato, i nomi in orbita giallorossa L'articolo

sportli26181512 : Roma, distanza col River per Montiel: Secondo quanto riportato da TYCSport in Argentina, la...… - massi19731 : Friedkin striglia Fonseca dopo il derby, ma nessun ribaltone. Montiel e Otavio nomi caldi - CampoFattore : #Roma: offerti 7 mln per Montiel, il River ne chiede 12-13 mentre prova a trattare il rinnovo dell'esterno destro i… - forzaroma : #Friedkin 'striglia' #Fonseca dopo il derby, ma nessun ribaltone. #Montiel e #Otavio nomi caldi #ASRoma - BombeDiVlad : ???? #Roma: continua la caccia al terzino ?? Il punto tra #Montiel e #Celik #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -