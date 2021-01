Rimpasto, Renzi e 007. Tutte le stilettate di Conte alla Camera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non fa il suo nome neanche una volta, in un’ora di discorso. Giuseppe Conte affronta la crisi alla Camera ma lascia fuori Matteo Renzi. Il primo giorno della resa dei conti si apre con una lunga agiografia del governo rossogiallo. Il premier gioca in casa, dove la maggioranza c’è e non è ballerina. Niente bis dello show al Senato con Matteo Salvini, un anno e mezzo fa. Conte veste i panni dello statista e parla al Paese. Cita solo Italia Viva e il suo “gesto di grave irresponsabilità”, la crisi “di cui non solo i cittadini ma io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento”. Incassa uno scroscio di applausi, mentre ricorda una ad una le misure del Conte-bis, la pandemia, la “gravità dell’ora”. Ribadisce ogni volta che sono state scelte politiche, quasi a scacciare una volta per ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non fa il suo nome neanche una volta, in un’ora di discorso. Giuseppeaffronta la crisima lascia fuori Matteo. Il primo giorno della resa dei conti si apre con una lunga agiografia del governo rossogiallo. Il premier gioca in casa, dove la maggioranza c’è e non è ballerina. Niente bis dello show al Senato con Matteo Salvini, un anno e mezzo fa.veste i panni dello statista e parla al Paese. Cita solo Italia Viva e il suo “gesto di grave irresponsabilità”, la crisi “di cui non solo i cittadini ma io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento”. Incassa uno scroscio di applausi, mentre ricorda una ad una le misure del-bis, la pandemia, la “gravità dell’ora”. Ribadisce ogni volta che sono state scelte politiche, quasi a scacciare una volta per ...

AndreaMarcucci : Non si governa un grande Paese come il nostro con un voto di scarto. - fattoquotidiano : Questa sera Matteo Renzi dovrà scoprire le carte [di Giacomo Salvini] - formichenews : Rimpasto, Renzi e 007. Tutte le stilettate di Conte alla Camera L'articolo di @FrancescoBechis #crisigoverno… - davidesan : @roquentin @flpmbr @ivanscalfarotto Ma per favore cioè vuole un rimpasto magari con Renzi ministro e finalmente amm… - lapierpierina : RT @VotersItalia: Ti sei messo la #mascherina all'aperto, in piedi dentro il #bar e seduto senza ???? Quindi di che caxxo ti lamenti?! Ora ti… -