Procida Capitale Cultura 2022 | Decaro | “A Bari faremo comunque attività previste”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) BARI – “Ha vinto Procida, ho fatto gli auguri al sindaco e alla città. È un piccolo comune e per noi va bene lo stesso. Per noi è stato un percorso fondamentale. Non mi aspettavo di trovare una città pronta a lavorare tutti insieme e lo ha testimoniato anche quel video preparato per concorrere come Capitale italiana della cultura che ci ha permesso di riscoprire un capitale umano della città che non si è fermato solo a chi si occupa di cultura, letteratura, arte ma ha coinvolto tutti”. È il commento di Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari, alla proclamazione di Procida a capitale italiana della cultura 2022.