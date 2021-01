Oggi Giuseppe Conte chiederà la fiducia alla Camera (Di lunedì 18 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Siamo arrivati alle ore decisive della 67esima crisi di governo dell’Italia repubblicana. Minacciata più di un mese fa dal leader di Italia Viva Matteo Renzi e cominciata con il ritiro delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti cinque giorni fa, culminerà domani con il voto di fiducia al Senato. Il presidente Giuseppe Conte si sta rivolgendo Oggi, in tarda mattinata, alla Camera, ufficializzando de facto la crisi politica. A seguito della discussione si procederà al voto di fiducia: che non incontrerà particolari problemi, almeno in questa prima fase. I numeri alla Camera Il governo dovrebbe poter contare su 191 voti del Movimento 5 stelle, 92 da parte del Partito democratico e 12 di Liberi e ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Siamo arrivati alle ore decisive della 67esima crisi di governo dell’Italia repubblicana. Minacciata più di un mese fa dal leader di Italia Viva Matteo Renzi e cominciata con il ritiro delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti cinque giorni fa, culminerà domani con il voto dial Senato. Il presidentesi sta rivolgendo, in tarda mattinata,, ufficializzando de facto la crisi politica. A seguito della discussione si procederà al voto di: che non incontrerà particolari problemi, almeno in questa prima fase. I numeriIl governo dovrebbe poter contare su 191 voti del Movimento 5 stelle, 92 da parte del Partito democratico e 12 di Liberi e ...

