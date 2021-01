Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in lacrime a Domenica Live: «Abbiamo perso il nostro bimbo». Barbaro D’Urso piange in diretta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso raccontano a Domenica Live il dolore per la perdita del bimbo che attendevano. «Spesso un dolore così grande fa spazio a un grandissimo arcobaleno», dice Manila Nazzaro. «Quando ho scoperto di attendere un figlio, io quasi me lo aspettavo, devo dire, me lo sentivo. Lui invece…», prosegue. Lorenzo Amoruso è fortemente emozionato mentre ripercorre la storia e il momento in cui ha saputo di attendere un figlio: «Io ero su un albero a raccogliere le oLive a Firenze. Vedo il messaggio, a momenti cado dall’albero. C’era la foto del test. E sotto aveva scritto: tuo papà ha fatto il miracolo». L’aborto spontaneo è avvenuto dopo circa tre ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 18 gennaio 2021)raccontano ail dolore per la perdita delche attendevano. «Spesso un dolore così grande fa spazio a un grandissimo arcobaleno», dice. «Quando ho scoperto di attendere un figlio, io quasi me lo aspettavo, devo dire, me lo sentivo. Lui invece…», prosegue.è fortemente emozionato mentre ripercorre la storia e il momento in cui ha saputo di attendere un figlio: «Io ero su un albero a raccogliere le oa Firenze. Vedo il messaggio, a momenti cado dall’albero. C’era la foto del test. E sotto aveva scritto: tuo papà ha fatto il miracolo». L’aborto spontaneo è avvenuto dopo circa tre ...

GossipItalia3 : Manila Nazzaro e la perdita del figlio: “Durante il controllo il battito non c’era” #gossipitalianews - SilviaZanchi : Riusciamo a trovare il coraggio che non sapevamo nemmeno di avere... #donne #chedonna #MondayMotivation… - zazoomblog : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno perso la nuova vita che tanto desideravano - #Manila #Nazzaro #Lorenzo… - infoitcultura : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in lacrime a Domenica Live: il racconto dell’aborto spontaneo - infoitcultura : Lorenzo Amoruso dopo l'aborto di Manila Nazzaro: 'Ora ho paura' -