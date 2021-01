L' USB ha compiuto la bellezza di 25 anni

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La porta USB è uno standard universale non solo per le periferiche del computer, ma per caricare la maggior parte dei telefoni, tablet e piccoli dispositivi. È difficile ricordare un mondo senza USB, che ha debuttato quasi esattamente 25fa, il 15 gennaio 1996. A ricordare questoversario è il sito How-To Geek, che ha pubblicato un articolo approfondito sulla storia dell'USB e sul suo sviluppo. È un articolo che spiega quanto complicate, difficili da configurare e persino costose potessero essere le porte del computer prima che l'USB, o Universal Series Bus, diventasse lo standard per il collegamento di mouse, tastiera, controller di gioco o qualsiasi numero di periferiche per computer che adottassero questa tecnologia. USB è stato uno sforzo davvero universale, che è emerso come una collaborazione tra più grandi nomi tecnologici: Intel, ...