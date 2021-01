Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 17 gennaio 2021 video

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri, 17è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, presente solo in collegamento da Matera, ha “delegato” a Filippa Lagerback uno dei suoi immancabili gesti: la cicca sulla scrivania di Fabio Fazio. Dopo il siparietto, è passata a commentare i fatti della settimana, a partire dalla crisi di Governo, immaginando il povero Presidente Sergio Mattarella alle prese con le liti dei Ministri. Dopo “un’introduzione” ha presentato con un quiz il suo accompagnatore, Carlo Cracco, presente in carne ed ossa…molta carne e poche ossa. Cracco ha speso parole particolarmente lusinghiere verso la sua compagna di avventura, poi Lucianina ha letto un’ode ai ristoratori, categoria più ...

«Dinner club», Monopoli protagonista del cooking show con Carlo Cracco e Luciana Littizzetto

La Littizzetto, in trasferta per registrare Dinner Club per Amazon, si collega con Che Tempo che Fa da Matera e porta in dono Carlo Cracco.Luciana Lettizzetto legge una lettera ai ristoratori costretti alla chiusura per le norme anti Covid: "Ci mancate" . Lucianina ha ...