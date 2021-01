Liliana Segre: "Io a Roma per dare la fiducia al governo" (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Parto oggi per essere pronta a fare il mio dovere a Palazzo Madama. Non partecipo ai lavori del Senato da molti mesi perché sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano caldamente consigliato di evitare. Contavo di riprendere le mie trasferte a Roma solo una volta vaccinata ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e indignazione civile”. Lo dice la senatrice a vita, Liliana Segre, in un’intervista al Fatto Quotidiano. “Ho deciso di dare la mia fiducia al governo - aggiunge - questa crisi politica improvvisa l’ho trovata del tutto incomprensibile”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Parto oggi per essere pronta a fare il mio dovere a Palazzo Madama. Non partecipo ai lavori del Senato da molti mesi perché sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano caldamente consigliato di evitare. Contavo di riprendere le mie trasferte asolo una volta vaccinata ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e indignazione civile”. Lo dice la senatrice a vita,, in un’intervista al Fatto Quotidiano. “Ho deciso dila miaal- aggiunge - questa crisi politica improvvisa l’ho trovata del tutto incomprensibile”.

