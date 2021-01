Lewa | un girone | 21 gol

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ancora un'impresa di Robertndowski, eletto "giocatore dell'anno 2020" per la Fifa, e goleador che sembra non conoscere limiti. Ieri, nel match che il Bayern ha vinto per 2-1 sul Friburgo ...

Intanto un altro Muller, Thomas, ha segnato ieri la rete della vittoria per 2-1 del Bayern sul Friburgo che, con Petersen, aveva pareggiato il gol iniziale, appunto, di "Lewa".Ancora un'impresa di Robert Lewandowski, 'giocatore dell'anno' 2020 per la Fifa, e goleador che sembra non conoscere limiti. Nel match che il Bayern ha vinto per 2-1 sul Friburgo interrompendo la seri ...