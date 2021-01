Inter | Vidal nega il bacio allo stemma Juve | «Rispetto la mia squadra»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Arturoci tiene a chiarire l’episodio deldellantus nell’abbraccio a Chiellini: le sue parolechiarisce ildellanell’abbraccio con Chiellini. Le sue parole su Instagram. «La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lodi un altra. Ilè stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Iola mia, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l ...