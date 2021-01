Inter, il vero leader è Barella: l’ex Cagliari ha stravolto i nerazzurri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una prestazione da autentico trascinatore contro la Juventus, carisma e personalità. Barella continua a confermare la sua leadership nel centrocampo nerazzurro. E’ Barella il vero leader del centrocampo dell’Inter. l’ex centrocampista del Cagliari continua il suo percorso di crescita in maniera repentina e vertiginosa. Carisma, grinta e personalità, caratteristiche che, ora come ora, confermano Barella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una prestazione da autentico trascinatore contro la Juventus, carisma e personalità.continua a confermare la suaship nel centrocampo nerazzurro. E’ildel centrocampo dell’centrocampista delcontinua il suo percorso di crescita in maniera repentina e vertiginosa. Carisma, grinta e personalità, caratteristiche che, ora come ora, confermanoQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : È vero che la #Juve “è la più forte”, ma è anche vero che per provare a colmare il gap, l’#Inter, oltre a investire… - fcin1908it : Tronchetti: 'Juve battuta? E conta il come! Hakimi sembra Maicon. Inter Milano? E' vero che...' -… - Lautaresque : RT @Emmeemm_: Pensate avere iniziato a tuittare a raffica sta mattina, non faccio nomi, sfottendo l'Inter perché cambia nome e logo, per po… - OrgoglioGobbo1 : @GiaccAvv @Elisa85908125 @juventusfc Un tifoso vero non spera mai in una sconfitta della propria squadra. Le coppe… - OrgoglioGobbo1 : @mariacelesti75 @Elisa85908125 @juventusfc L'Inter è una squadra forte, più forte di noi quest'anno, non c'è nulla… -