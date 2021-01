Importante installare l’aggiornamento 185 su Huawei P20 a fine gennaio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ci sono segnali importanti anche a proposito del tanto discussoP20 oggi 18, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è stata avviata la distribuzione del185. Occorre capire, in prima istanza, se l’intervento in questione sia stato concepito anche per risolvere un problema segnalato nei giorni scorsi dagli utenti, a proposito deldelle app. Difficile, stando alla spiegazione sull’anomalia che vi abbiamo fornito sul nostro magazine, ma anche su quel fronte occorre tenere gli occhi aperti. Disponibile185 suP20 il 18Come riportaCentral,185 messo a disposizione del pubblico in possesso di un...