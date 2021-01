Health4U | Scaccabarozzi a TPI | “Il futuro della sanità si basa sulla passione dei giovani”

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Fondazione Johnson&Johnson lancia il progetto, programma di formazione e orientamento alle carriere universitarie e al mondo del lavoro nel camposalute, del benessere e delle scienzevita, promosso in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale. L’iniziativa parte dalla constatazione che, senza adeguati interventi, nei prossimi dieci anni mancheranno oltre 120.000 tra medici e infermieri. Contemporaneamente, le nuove sfide del settore sanitario nel post-Covid chiameranno in causa nuovi profili come il Data Scientist, l’AI Engineer, il Gamification Designer. Pertantosi rivolge a oltre 10milasu tutto il territorio nazionale, studenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado, con lo scopo di guidarli alla scoperta dei cambiamenti che stanno ...