GTA 6 avrà città in continua evoluzione come Red Dead Redemption II? Spunta un nuovo interessante brevetto (Di lunedì 18 gennaio 2021) I fan stanno cercando di estrapolare in tutti i modi indizi riguardanti GTA 6, il prossimo capitolo tanto atteso della serie e sembra che la loro ricerca stia dando buoni frutti. Le ultime notizie portano nientemeno che un brevetto depositato da Take-Two, gli editori dei giochi iconici di Rockstar. Questo brevetto ha fornito dettagli sulla modalità online di GTA 6 con server dedicati e ora sono emerse nuove informazioni sulla modalità a giocatore singolo. Secondo quanto scoperto, questo brevetto indica che le città all'interno del prossimo gioco saranno in continua evoluzione, un po' come succede già all'interno di Red Dead Redemption II. Il brevetto si riferisce a un quartiere potenzialmente descritto ...

