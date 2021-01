Giuseppe Conte in diretta oggi dalla Camera dei Deputati: a che ora e dove vederlo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Conte parlerà oggi in diretta dalla Camera dei Deputati per chiedere la fiducia in seguito alla crisi di governo innescata da Italia Viva di Matteo Renzi: a che ora e dove vedere il discorso. Giuseppe Conte parlerà oggi in diretta dalla Camera dei Deputati per chiedere la fiducia e per un chiarimento politico dopo la crisi di Governo innescata dall'uscita dalla maggioranza di Italia Viva. A che ora Giuseppe Conte è atteso nell'aula di Montecitorio alle 12:00 in punto. Il premier offrirà un patto di legislatura, da cui sarà naturalmente escluso il partito di Matteo Renzi. Che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 gennaio 2021)parleràindeiper chiedere la fiducia in seguito alla crisi di governo innescata da Italia Viva di Matteo Renzi: a che ora evedere il discorso.parleràindeiper chiedere la fiducia e per un chiarimento politico dopo la crisi di Governo innescata dall'uscitamaggioranza di Italia Viva. A che oraè atteso nell'aula di Montecitorio alle 12:00 in punto. Il premier offrirà un patto di legislatura, da cui sarà naturalmente escluso il partito di Matteo Renzi. Che ...

