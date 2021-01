“Domenica In”: Mara Venier non tradisce, ottimi ascolti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Prosegue il successo del talk della Domenica in onda sui canali Rai Non delude Mara Venier e il suo “Domenica In” che ancora una volta si conferma come uno dei programmi più seguiti e amati della tv. Il talk, in onda su Rai Uno, con la puntata del 17 gennaio e con ospiti come Ornella Muti e Lapo Elkann, ottiene una media di 3.607.000 telespettatori con oltre il 18% di share che conferma la trasmissione come una delle più amate del fine settimana. La prima parte del programma totalizza il 18.1% di share con 3.714.000 telespettatori; la seconda parte il 18.5% di share con 3.501.000 telespettatori. Lo show della Rai si conferma anche per la qualità delle interviste e dei suoi approfondimenti che toccano tematiche di ogni genere, dalla musica all’attualità. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Prosegue il successo del talk dellain onda sui canali Rai Non deludee il suo “In” che ancora una volta si conferma come uno dei programmi più seguiti e amati della tv. Il talk, in onda su Rai Uno, con la puntata del 17 gennaio e con ospiti come Ornella Muti e Lapo Elkann, ottiene una media di 3.607.000 telespettatori con oltre il 18% di share che conferma la trasmissione come una delle più amate del fine settimana. La prima parte del programma totalizza il 18.1% di share con 3.714.000 telespettatori; la seconda parte il 18.5% di share con 3.501.000 telespettatori. Lo show della Rai si conferma anche per la qualità delle interviste e dei suoi approfondimenti che toccano tematiche di ogni genere, dalla musica all’attualità. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

