Dayane Mello ha una fidanzata fuori dalla casa? La verità

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., modella e attualmente concorrente del GF Vip, è? Alcuni voci ci dicono che abbia unadel Grande Fratello. Scopriamo laè una modella brasiliana naturalizzata italiana. Ultimamente l’abbiamo vista come concorrente nel noto reality, il Grande Fratello Vip. Proprio durante questo programma ha rivelato la

pomeriggio5 : Dopo le parole della mamma di Dayane Mello, la replica del fratello della concorrente del #GFVIP #Pomeriggio5 - GrandeFratello : Dayane contro Stefania: 'Lei ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui... è tutta una… - belmakeup17 : @dayane_mello_fp @cumdivido Che rottura di palle - veror__ : @dayane_mello_fp mezz'ora /40 minuti - dayane_mello_fp : @cumdivido buona fortuna prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Dayane Mello, modella e attualmente concorrente del GF Vip, è fidanzata? Alcuni voci ci dicono che abbia una fidanzata fuori dalla casa del Grande Fratello. Scopriamo la verità. D. Mello, Grande ...La frase di Maria Teresa ha anche dato motivo a Dayane Mello di fare una battuta velenosa: “Ma va…Se tu non hai almeno un milione di follower su instagram non ti parlerà neppure…Maria Teresa ti do un ...