Crisi di governo, l'intervento di Conte alla Camera prima del voto di fiducia: la diretta (Di lunedì 18 gennaio 2021) In diretta l'intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, previsto alle 12 alla Camera dei deputati. A seguire le dichiarazioni di voto e il voto di fiducia al governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

