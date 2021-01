Crisi di Governo: cambia il palinsesto Rai, i programmi spostati o sospesi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il palinsesto Rai cambia durante la Crisi di Governo. In attesa di scoprire quale sarà il destino dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, i programmi subiscono dei cambiamenti, fra sospensioni e slittamenti. Ad andare in onda regolarmente saranno Storie Italiane e Unomattina, mentre È sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici non ci sarà. sospesi anche Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e Il Paradiso delle Signore. A partire dalle 12 del 18 ottobre la rete trasmetterà il discorso di Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. Verrà poi lasciato spazio al dibattito riguardo la Crisi di Governo e il futuro dell’esecutivo dopo l’uscita delle ministre Bonetti e Bellanova di Italia Viva, partito di Matteo Renzi. Lo ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 gennaio 2021) IlRaidurante ladi. In attesa di scoprire quale sarà il destino dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, isubiscono deimenti, fra sospensioni e slittamenti. Ad andare in onda regolarmente saranno Storie Italiane e Unomattina, mentre È sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici non ci sarà.anche Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e Il Paradiso delle Signore. A partire dalle 12 del 18 ottobre la rete trasmetterà il discorso di Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. Verrà poi lasciato spazio al dibattito riguardo ladie il futuro dell’esecutivo dopo l’uscita delle ministre Bonetti e Bellanova di Italia Viva, partito di Matteo Renzi. Lo ...

