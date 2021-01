Covid-19, alunno positivo nel napoletano: intera classe in quarantena (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – intera classe dell’Istituto Comprensivo ‘Giacomo Leopardi’ di Torre Annunziata in quarantena dopo la positività al Covid-19, comunicata alla dirigente scolastica Antonella D’Urzo, da parte di un alunno. La sospensione dell’attività scolastica in presenza e la conseguente ripresa della didattica a distanza dureranno fino al 26 gennaio 2021. La prosecuzione delle attività didattiche a distanza – si legge nella circolare – per la sola 2D a partire da martedì 19 gennaio secondo l’orario interno fissato per le attività in presenza, con riduzione a 4 ore (8:25-12:15). Chiuso anche il plesso di via Cavour 26 nella giornata di oggi per procedere alla sanificazione straordinaria come da Rapporto ISS Covid 19 n. 20/2020 e da Rapporto ISS ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) –dell’Istituto Comprensivo ‘Giacomo Leopardi’ di Torre Annunziata indopo la positività al-19, comunicata alla dirigente scolastica Antonella D’Urzo, da parte di un. La sospensione dell’attività scolastica in presenza e la conseguente ripresa della didattica a distanza dureranno fino al 26 gennaio 2021. La prosecuzione delle attività didattiche a distanza – si legge nella circolare – per la sola 2D a partire da martedì 19 gennaio secondo l’orario interno fissato per le attività in presenza, con riduzione a 4 ore (8:25-12:15). Chiuso anche il plesso di via Cavour 26 nella giornata di oggi per procedere alla sanificazione straordinaria come da Rapporto ISS19 n. 20/2020 e da Rapporto ISS ...

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Alunno positivo al Covid, in quarantena ?tutta la classe di seconda elementare nel Napoletano - paceinguerra : RT @mattinodinapoli: Alunno positivo al Covid, in quarantena ?tutta la classe di seconda elementare nel Napoletano - mattinodinapoli : Alunno positivo al Covid, in quarantena ?tutta la classe di seconda elementare nel Napoletano - Pinobrigantedel : Si inizia con stillicidio covid scolastico - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Alunno positivo al Covid-19, classe in quarantena nel napoletano -