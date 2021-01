Coppa Davis 2021, cambia il format della competizione: ecco tutte le novità (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Federazione Internazionale Tennis (ITF) starebbe considerando un serie di modifiche da applicare al format della Coppa Davis. Tra le proposte già approvate c’è quella di rendere l’evento durevole 11 giorni, dal 25 novembre al 5 dicembre. Non solo, è anche confermato che le squadre coinvolte passeranno da 18 a 16. Infine, una modifica per quanto riguarda la location: si sta infatti pianificando una Coppa Davis che possa includere come sedi più di una città, al fine di estendere la competizione a un pubblico più ampio; in tal senso due città europee dovranno essere scelte per affiancare Madrid all’interno dell’edizione 2021. Sotto questa ottica, le due nuove città ospiteranno due gruppi e un quarto di finale a testa, mentre la capitale spagnola ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Federazione Internazionale Tennis (ITF) starebbe considerando un serie di modifiche da applicare al. Tra le proposte già approvate c’è quella di rendere l’evento durevole 11 giorni, dal 25 novembre al 5 dicembre. Non solo, è anche confermato che le squadre coinvolte passeranno da 18 a 16. Infine, una modifica per quanto riguarda la location: si sta infatti pianificando unache possa includere come sedi più di una città, al fine di estendere laa un pubblico più ampio; in tal senso due città europee dovranno essere scelte per affiancare Madrid all’interno dell’edizione. Sotto questa ottica, le due nuove città ospiteranno due gruppi e un quarto di finale a testa, mentre la capitale spagnola ...

laregione : La fase finale della Coppa Davis in tre città - sportface2016 : #CoppaDavis Cambia il format delle competizione: ecco tutte le novità introdotte dall'ITF in vista dell'edizione… - GeorgeSpalluto : La Coppa Davis cambia ancora. Diventa un evento di 11 giorni. Altre 2 città europee saranno coinvolte per la fase a… - Marius13112004 : @M49liberorso La Coppa Davis..... - IveserVenezia : Panatta, la Coppa Davis e il tennis in strada. Sono gli Anni Settanta -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Davis La fase finale della Coppa Davis in tre città laRegione La fase finale della Coppa Davis in tre città

Oltre a Madrid, due sedi europee ospiteranno due gironi a testa e due quarti di finale. Il Resto sarà concentrato nella capitale spagnola ...

Coppa Davis 2021, cambia il format delle competizione: ecco tutte le novità

La Federazione Internazionale Tennis (ITF) starebbe considerando un serie di modifiche da applicare al format della Coppa Davis. Tra le proposte già approvate c’è quella di rendere l’evento durevole ...

Oltre a Madrid, due sedi europee ospiteranno due gironi a testa e due quarti di finale. Il Resto sarà concentrato nella capitale spagnola ...La Federazione Internazionale Tennis (ITF) starebbe considerando un serie di modifiche da applicare al format della Coppa Davis. Tra le proposte già approvate c’è quella di rendere l’evento durevole ...