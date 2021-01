Conte parla alla Camera per risolvere la crisi di Governo: “Dramma epocale”, poi chiede aiuto (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla Camera dei Deputati per fare il punto sulla crisi di Governo: rivolto un appello ai “responsabili” (websource)Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla Camera dei Deputati per fare il punto sulla crisi di Governo. Il premier ha fatto appello a tutti i parlamentari per fare fronte alla “sfida epocale” della pandemia. Nel tentativo di convincere i “responsabili” a sostenerlo, ha rivendicato la posizione riformatrice ed europeista del Governo. Conte ha anche annunciato una legge elettorale proporzionale, e ha rinunciato ... Leggi su instanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppehatodei Deputati per fare il punto sulladi: rivolto un appello ai “responsabili” (websource)Il presidente del Consiglio Giuseppehatodei Deputati per fare il punto sulladi. Il premier ha fatto appello a tutti imentari per fare fronte“sfida” della pandemia. Nel tentativo di convincere i “responsabili” a sostenerlo, ha rivendicato la posizione riformatrice ed europeista delha anche annunciato una legge elettorale proporzionale, e ha rinunciato ...

