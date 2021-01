Armie Hammer rompe il silenzio e si scusa, parla anche un ex poliziotto con fantasie “cannibali” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il caso delle fantasie cannibali di Armie Hammer non si placa, un noto magazine britannico ha scoperto l’esistenza di un account Instagram segreto in cui l’attore pubblicava materiale bizzarro. Tra i tanti post in uno c’era un video di una donna in intimo con la didascalia “ecco Miss Cayman con me“. Immediata la reazione degli organizzatori del concorso: “Il Comitato è molto turbato dal video e desidera confermare che la donna non è la vincitrice di Miss Isole Cayman e non ha alcun legame con il concorso Miss Cayman Islands Universe“. Il divo di Chiamami Col Tuo Nome ha rotto il silenzio e si è scusato: “Sono sinceramente dispiaciuto per qualsiasi confusione possa aver creato il mio sciocco tentativo di fare umorismo. Le mie più profonde condoglianze alla signorina che ha vinto Miss ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il caso delledinon si placa, un noto magazine britannico ha scoperto l’esistenza di un account Instagram segreto in cui l’attore pubblicava materiale bizzarro. Tra i tanti post in uno c’era un video di una donna in intimo con la didascalia “ecco Miss Cayman con me“. Immediata la reazione degli organizzatori del concorso: “Il Comitato è molto turbato dal video e desidera confermare che la donna non è la vincitrice di Miss Isole Cayman e non ha alcun legame con il concorso Miss Cayman Islands Universe“. Il divo di Chiamami Col Tuo Nome ha rotto ile si èto: “Sono sinceramente dispiaciuto per qualsiasi confusione possa aver creato il mio sciocco tentativo di fare umorismo. Le mie più profonde condoglianze alla signorina che ha vinto Miss ...

