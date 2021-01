Video Fermana Legnago 2-1 | highlights e gol Canarini avanti con Neglia e Boateng

(Di domenica 17 gennaio 2021)(risultato finale 2-1):e gol della partita, valida nella 19^ giornata della Serie C, girone B.al successo.

Ultime Notizie dalla rete : Video Fermana

Il Sussidiario.net

Si parte forte: ospiti in vantaggio dopo due minuti. La difesa della Fermana sonnecchia su una rimessa laterale di Bulevardi che pone un pallone lungo al centro dell’area. Sul pallone ci arriva ...Diretta Fermana Legnago Salus. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...