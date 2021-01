Torta di mele e marmellata | ricetta veloce e soffice | una vera delizia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 17 gennaio 2021) Si sa, ladiè uno dei dolci più irresistibili della cucina tradizionale! Lache v presenteremo oggi, è cosìche vi conquisterà al primo morso. Perfetta da consumare al mattino con una tazza di caffè e latte, o come merenda nel pomeriggio insieme ad una tazza di tè. Inoltre, è ideale sia per i grandi che per i più piccini! Il segreto di questaè la… alle ciliegie! Laalleè un dessert davvero versatile, che si può arricchire e decorare con tantissimi ingredienti diversi! Ecco lamorbidissima delladicon, una bontà!die ...