Sanremo 2021, Walter Ricciardi commenta la nave bolla: "rischiosa ma possibile" (Di domenica 17 gennaio 2021) Per il Festival di Sanremo di quest'anno, si è proposto di realizzare una nave bolla per il pubblico e Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, ha espresso il suo parere a proposito. È stata ipotizzata, per il festival di Sanremo, la realizzazione di una sorta di nave bolla sulla quale ospitare il pubblico per limitare possibili contagi: il professore Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, ha espresso il suo parere in merito, definendola come una possibile soluzione, "se fatta bene". Durante la trasmissione radiofonica di Radio Rai 1, Un giorno da pecora, è stato intervistato il professore Gualtiero Ricciardi, conosciuto ormai col nome ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 gennaio 2021) Per il Festival didi quest'anno, si è proposto di realizzare unaper il pubblico e, consigliere del Ministro della Salute, ha espresso il suo parere a proposito. È stata ipotizzata, per il festival di, la realizzazione di una sorta disulla quale ospitare il pubblico per limitare possibili contagi: il professore, consigliere del Ministro della Salute, ha espresso il suo parere in merito, definendola come unasoluzione, "se fatta bene". Durante la trasmissione radiofonica di Radio Rai 1, Un giorno da pecora, è stato intervistato il professore Gualtiero, conosciuto ormai col nome ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - RaiUno : Le grandi, emozionanti, vittorie del Festival: rivedi #Techetechete 'Vincere Sanremo' su RaiPlay ????… - Agenzia_Ansa : #Musica - Emma e Alessandra pronte con 'Pezzo di cuore' per #Sanremo - #ANSA @MarroneEmma @AmorosoOF - FcaPitti : RT @beatrice_tom: Cancellato il Sanremo 2021 ? E chi se ne frega... Non lo vedevo mai... - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news A Sanremo pronto intervento psicologico per genitori e ragazzi #ultimora #today @diegorispoli… -